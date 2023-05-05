Продажи легковых автомобилей и LCV в России выросли на 70,6% в апреле

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за апрель выросли на 70,6%, всего было продано более 54,2 тыс. машин. Об этом 5 мая сообщается в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что в апреле 2022 года было продано на 22,4 тыс. автомобилей меньше, чем в текущем году. При этом в январе-апреле 2023 года было продано 177 тыс. машин, что на 37,8% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

В число самых продаваемых моделей легковых автомобилей вошли Lada Granta (19,8 тыс.), Lada Niva (7,2 тыс.), и Haval Jolion (3,8 тыс.). Лидерами среди LCV стали Gazelle (3 тыс.), УАЗ Patriot Classic (1 тыс.) и ГАЗ «Соболь» (926).

Ранее, 3 мая, агентство «Автостат» сообщило, что в России за последние три месяца сократилось количество дилеров, которые продают и обслуживают автомобили класса LCV. В январе 2023 года в РФ было 1503 дилера LCV, однако уже в апреле их количество сократилось до 1316.