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В Госдуме объяснили отказ США поставлять Украине дальнобойные ракеты

Депутат Спиридонов: США не хотят поставлять Киеву дальнобойные ракеты из-за риска эскалации
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Фото: Global Look Press
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США отказываются поставлять Украине дальнобойные ракеты, так как боятся ухудшения международных отношений. Об этом 10 мая заявил депутат Госдумы Александр Спиридонов.

Накануне газета Politico со ссылкой на источники написала, что США не планируют отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности. Уточняется, что американская сторона не намерена брать пример с Лондона, который планирует направить дальнобойные ракеты, и предоставлять ВСУ ATACMS.

«Решение не поставлять дальнобойные ракеты Соединенными Штатами вполне обоснованно с их точки зрения. Они видят, что зачастую Украина действует без их согласия и может делать вещи, которые противоречат тому, чего хотели бы США. Поэтому, давая дальнобойные ракеты, Вашингтон понимает, что может серьезно ухудшить международную политику, международные отношения, сильно обострить их, чего в принципе США не хочется делать, то есть они хотят полностью контролировать процесс этого кризиса», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Спиридонов добавил, что Великобритания имеет более радикальную позицию по украинскому конфликту.

«Англичане не готовы мириться с тем, что Украина не может отстоять свои территории, а Россия продолжает наступление, освобождение исконно русских территорий, поэтому они дают дальнобойное вооружение, для того чтобы все-таки нанести как можно больше нам огневого ущерба», — заключил парламентарий.

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9 мая газета The Washington Post писала, что Лондон планирует отправить в Киев ракеты большой дальности. Сообщалось, что это могут быть ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Дальность действия вооружения класса «воздух — земля» — 300 км. При этом власти Великобритании пока не приняли решения о поставках.

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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