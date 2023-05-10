«Евровидение-2023»: первый полуфинал — участники и результаты

Вечером 9 мая в Великобритании состоялся первый полуфинал эстрадного международного конкурса «Евровидение-2023». Определились участники полуфинала, несколько исполнителей отбор не прошли. Кто принимал участие в первом отборочном этапе и каковы его итоги — читайте в материале «Известий».

Где проходит «Евровидение-2023»

В 2022 году победителем песенного конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Несмотря на то что украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене, организаторы не сочли заявления музыкантов политическим выступлением.

Из соображений безопасности страной проведения было выбрано не государство-победитель, как это предусмотрено правилами конкурса, а страна — серебряный призер, Великобритания. Все этапы «Евровидения-2023» проходят в Ливерпуле.

Первый полуфинал «Евровидения-2023»: дата, время

Первый полуфинал состоялся 9 мая в 22:00 мск. Трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest. Шоу продлилось два часа, свои песни представили 15 участников.

Первый полуфинал «Евровидения-2023»: итоги, участники

По итогам первого отборочного этапа в финал прошли 10 участников. Результаты определило зрительское голосование.

В финале выступят Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария и Молдавия.

В числе фаворитов на текущий момент — шведская певица Loreen, уже однажды, в 2012 году, ставшая победительницей. В 2023-м она представила песню Tattoo. Также в число фаворитов, по мнению букмекеров, входит финский исполнитель Käärijä (Йэре Пёухёнен) с песней Cha Cha Cha. Высокие оценки получает и песня представительницы Норвегии Алессандры Меле Queen of the Kings.

Когда второй полуфинал и финал «Евровидения-2023»

Остальные участники песенного конкурса предстанут на отборочном этапе 11 мая. В четверг за место в финале будут бороться Австрия, Австралия, Албания, Армения, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Кипр, Литва, Сан-Марино, Словения, Румыния и Эстония.

Страны, входящие в так называемую большую пятерку главных спонсоров конкурса, в полуфиналах не участвуют. Они проходят в финал автоматически, как и страна-победитель. В этом году наряду с Италией, Францией, Германией, Испанией и Великобританией в финал проходит Украина как обладатель пьедестала 2022 года. Россия и Белоруссия в 2023 году не допущены до участия в конкурсе.

Заключительный этап «Евровидения-2023» состоится 13 мая в 22:00.