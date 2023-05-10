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Первый выпуск городских зеленых облигаций для москвичей разместят в конце мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В конце мая в Москве выпустят первые городские зеленые облигации для населения. Об этом 10 мая сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций и условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России», — говорится в сообщении.

Граждане России старше 18 лет, являющиеся налоговыми резидентами, смогут купить эти ценные бумаги. При этом для покупки не нужно открывать брокерский счет, потому что все операции можно осуществить на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи. Объем эмиссии (общая номинальная стоимость бумаг) составит 2 млрд рублей, а срок обращения — два года.

«Купонный доход будет выплачиваться один раз в квартал. Ставку купонного дохода определят исходя из рыночной конъюнктуры перед размещением облигаций. Правительство Москвы утвердило генеральные условия эмиссии и обращения облигаций и условия эмиссии и обращения облигаций двух видов: с постоянным и фиксированным купонным доходом. Документы уже прошли государственную регистрацию в Минфине России», — поясняется в сообщении.

Деньги, полученные от первого выпуска зеленых облигаций, также пошли на закупку 400 электробусов. Таким образом планируется уменьшить негативное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду.

Средства от размещения облигаций направят на финансирование проекта по замене дизельных автобусов на электробусы, так планируют уменьшить негативное влияние автотранспорта на окружающую среду. Считается, что благодаря только одной купленной облигации ежегодно в воздух будет попадать на четыре грамма меньше загрязняющих веществ и на 1,2 кг парниковых газов.

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Собянин 24 марта отмечал, что часть средств на строительство БКЛ привлекли через зеленые облигации столицы, доходы от которых идут на экологические проекты.

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