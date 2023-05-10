Military Watch Magazine: в США не понимают, как ВС РФ подавляют РСЗО HIMARS на Украине

Результативная борьба ВС РФ с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донбассе поставила в тупик экспертов из США. Этому посвящена публикация в Military Watch Magazine от 9 мая.

Отмечается, что комплексы, переданные Украине в качестве военной помощи, становятся всё более доступной мишенью для систем противовоздушной обороны. Вместе с тем снизилась собственная эффективность и точность HIMARS.

Причины столь удручающего положения дел неизвестны, и если так будет продолжаться, по мере развития конфликта уязвимость вооружений только усугубится. Специалисты предполагают, что в случае эскалации первыми под удар попадут спутники, координирующие работу РСЗО.

Ранее, 5 мая, CNN со ссылкой на источники сообщила, что HIMARS на Украине теряют эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления войск РФ. В статье отмечается, что американские РСЗО приходится регулярно подстраивать под растущие технические возможности оппонентов.

Еще в конце марта президент России Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.