В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций

Евросоюз находится на пределе своих возможностей по введению антироссийских санкций. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе постпредства РФ при ЕС.

«Согласно заявлениям, которые звучат из уст еэсовского руководства, Евросоюз подошел к пределу своих возможностей в части введения секторальных рестрикций. Понятно, что речь идет не о пределе того ущерба, который еэсовцы хотели бы нанести нашей экономике, а об их способности справиться с негативным эффектом введенных ими же ограничений», — отметили в российской дипмиссии в Брюсселе.

Вместе с тем сейчас идет активная работа над 11-м по счету пакетом рестрикций в отношении Москвы. В этот раз он сосредоточится на ужесточении контроля за соблюдением уже вверенных ограничений, а также на наказании за обход и содействие ему, спрогнозировали в постпредстве.

«Вместе с тем в Брюсселе хорошо понимают, что введение, по сути, вторичных санкций против третьих стран — довольно серьезный шаг», — добавили в пресс-службе.

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Санкционное волнение: почему Брюссель взялся за проработку вторичных мер