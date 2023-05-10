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Эксперты назвали способы продажи ипотечной квартиры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Названы рекомендации, которые помогут собственнику реализовать квартиру, находящуюся в залоге у банка. Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» подготовили список самых распространенных способов для «Известий».

К первому и самому распространенному способу относится реализация квартиры после погашения ипотеки. Заемщик выплачивает оставшуюся часть задолженности по кредиту из своих средств либо за счет средств покупателя, сказали в компании.

Согласие банка на продажу в этом случае не требуется, продавцу необходимо только уведомить банк о полном досрочном погашении кредита, подчеркнули эксперты.

«Второй способ — продажа квартиры в процессе сделки купли-продажи. В данном случае реализация возможна только с согласия банка. Разрешение выдается при условии дальнейшего полного погашения ипотеки. Продавец получает в банке выписку об остатке суммы выплат по кредиту и предоставляет ее покупателю. Заключив договор, покупатель перечисляет в банк, у которого квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток суммы стоимости квартиры. После регистрации перехода права собственности и получения банком денежных средств он снимает обременение с квартиры», — рассказали аналитики.

По словам специалистов, третий способ — переоформление ипотеки. Способ, при котором ипотечная квартира переходит в собственность покупателя с кредитными обязательствами и обременением. Важным аспектом является платежеспособность покупателя и его полное соответствие требованиям банка к ипотечным заемщикам. Сделка проводится с одобрения банка после проверки им финансового состояния покупателя-заемщика. Кредитная организация в данном случае является стороной сделки, а продавец получает деньги за реализованную квартиру в размере разницы между ее стоимостью и остатком долга по ипотеке, отметили эксперты.

Также специалисты отметили, что четвертый способ — продажа квартиры банком. Для реализации заложенной квартиры банку необходимо получить решение суда, в котором зафиксирована задолженность и просрочка по выплатам заемщика. Продается такое жилье на торгах, а вырученная за него сумма идет на погашение оставшейся суммы по ипотеке. Если по итогам расчетов у банка остаются свободные средства, то он перечисляет их на счет клиента-заемщика, добавили в компании.

«За I квартал 2023 года доля продавцов, реализующих свои квартиры по причине невозможности оплаты ипотеки, в сравнении с количеством таких сделок за аналогичный период прошлого года возросла на 20%. При этом дисконт на данные лоты варьируется в диапазоне от 5 до 7%, реже доходит до 10%. К основным причинам продажи квартир относятся: потеря работы, снижение заработной платы, дорогостоящее лечение или релокация. Часть собственников договаривается с банком об отсрочке на период поиска работы и по истечении срока, который составляет, как правило, до полугода, восстанавливает свою платежеспособность. Такие случаи не редки, однако у них имеется негативное последствие в виде испорченной кредитной истории. Тем не менее кредитные каникулы лучше просрочки платежа по ипотеке», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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Ранее, 6 мая, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал о квартирах, покупать которые нужно с большой осторожностью, иначе можно лишиться и приобретенного жилья, и денег.

Так, в группе риска находятся квартиры, которые приобретались с привлечением средств материнского капитала, но в них так и не были выделены доли несовершеннолетним. Он пояснил, что в любой момент дети могут заявить свои права на часть уже проданной недвижимости.

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