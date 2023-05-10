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В РФ время ожидания импортных запчастей выросло до полугода

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Срок ожидания автомобильных запчастей для иномарок среднего и премиального сегмента увеличился до полугода, сообщили «Известиям» представители отрасли.

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Проблема коснулась электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, а также уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.

«Оценить среднее время доставки сложно. Оно может составлять от 60 дней до шести месяцев», — рассказал «Известиям» директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Эту же информацию подтвердили в автомобильном маркетплейсе FRESH.

«Есть проблемы с двигателями в сборе, головками блока цилиндров, агрегатами трансмиссии. Запчасти для таких марок, как Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Cadillac, поставляются плохо», — заявил директор по сервису площадки Александр Носко.

Нехватка деталей и осложнившаяся логистика влияют и на цены. Стоимость уникальных автомобильных запчастей по сравнению с началом 2022 года увеличилась в среднем в два раза. А комплектующие для наиболее популярных машин массового сегмента типа Hyundai Solaris и Kia Rio подорожали на 14%, следует из данным сети автосервисов FitService. Это касается, например, фильтров и дисковых тормозных колодок.

Повышение цен на комплектующие зафиксировали и в автомобильной группе «Авилон».

«С начала 2023 года стоимость запчастей и аксессуаров выросла от 5 до 10% в зависимости от бренда и категории», — рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по сервису Сергей Паршиков.

За три последних года комплектующие на иномарки подорожали на 19,5%, отметил Александр Носко.

«Особенно это коснулось дефицитных деталей. Например, двери багажника для разных моделей подорожали до 80%, а фары для корейской Hyundai — на 47%», — рассказал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бессрочный ремонт: время ожидания импортных запчастей выросло до полугода

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