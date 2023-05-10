Реклама
Прямой эфир

Цены на ноутбуки в РФ могут снизить до 15%

0
Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К лету ноутбуки в РФ могут значительно подешеветь — импортирующие их в РФ структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. С тем, что стоимость лэптопов может уменьшиться, согласен и источник, близкий к одному из производителей гаджетов.

Lenovo под луной: ноутбуки ушедших брендов снова появились в РФ
Какие марки расширили ассортимент ритейлеров

Ожидаемая коррекция цен — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним, объясняют собеседники «Известий». После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире пошло вверх, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился, объяснили они. При этом готовую продукцию надо сбывать — ведь уже в этом году изготовители комплектующих представят более новую и функциональную начинку, и старые гаджеты станут менее актуальными, рассказали менеджеры.

О снижении отпускных цен на 5–30% знает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для конечного покупателя это означает, что стоимость в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели, отмечает он. По его словам, в большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне.

Снижения розничных цен на 15% ожидает и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Слабый спрос, избыточные запасы и ухудшение макроэкономической ситуации — всё это способствовало резкому падению поставок традиционных ПК в I квартале 2023 года, говорится в отчете исследовательской компании IDC. По ее данным, в январе–марте на мировой рынок было поставлено 56,9 млн настольных компьютеров и ноутбуков — на 29% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Даже при снижении цен складские запасы будут повышенными до середины года или даже до III квартала, считают аналитики IDC. Некоторого улучшения ситуации они ожидают к 2024 году на фоне замены устаревших ПК на новые, а также в связи с переходом пользователей на Windows 11.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Распродажная подготовка: ноутбуки могут подешеветь на 15%

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023