Эксперт рассказал о новой тактике российских высокоточных ударов

В мае Вооруженные силы РФ сменили тактику нанесения высокоточных ударов, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Они перенесли свои усилия с инфраструктуры на уничтожение резервных частей и складов противника. Можно предположить, что наша разведка стала лучше отслеживать передвижение резервов, в том числе к линии фронта», — объяснил эксперт.

По его словам, давно обещанное наступление вооруженных формирований Украины (ВФУ), похоже, перешло от стадии планирования непосредственно к подготовке. Он отметил, что ВФУ начали передислокацию своих подразделений, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других военных материалов ближе к линии соприкосновения.

«Наши силы в свою очередь начали борьбу с тыловыми эшелонами, это осложнит противнику подготовку к атакам», — объяснил Владислав Шурыгин.

В ночь на 9 мая были нанесены высокоточные удары по тылам украинских формирований. Атакам подверглись резервные части и склады с боеприпасами. Все назначенные объекты поражены. Удар помог пресечь выдвижение резервов, а также доставку боеприпасов в районы ведения боевых действий, сообщили в российском Минобороны.

Удары по тылам продолжаются несколько дней. С 6 по 9 мая воздушная тревога неоднократно объявлялась во всех областях Украины. Власти Киева сообщили, что в ночь на 8 мая был зафиксирован самый массированный удар по столице с начала военной спецоперации. В этот же день после взрывов одесские власти заявили о сильном пожаре на одном из складов в области, его площадь составила 10 тыс. кв. м. Серия взрывов ночью была слышна и в разных районах Запорожья.

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Тылы сражений: российская армия нанесла удар по украинским резервам и складам