Зарубежные сервисы бронирования отелей наладили оплату российскими картами

Ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладили прием Visa и Mastercard, выпушенных банками из РФ, выяснили «Известия». В этом году возможность оплатить тур российской картой запустил китайский Trip.com. Об этом рассказали в службе поддержки сайта.

Там уточнили: для этого сервис уже несколько месяцев сотрудничает с компанией из РФ. Платежи принимаются любым отечественным «пластиком» — Visa и Mastercard, «Миру», а также UnionPay. Об успешных транзакциях на Trip.com также рассказывают участники форума для путешественников.

Среди других иностранных сервисов бронирования отелей российские карты сейчас также принимают в американском Expedia и City.Travel, зарегистрированном в ОАЭ. В первом оплатить тур можно по Visa и Mastercard, выпушенными банками из РФ, сообщили в службе поддержки. А City.Travel работает с любым отечественным «пластиком», отметили в колл-центре организации.

В банке Дом.РФ и Росбанке подтвердили успешное проведение платежей на сайтах Trip.com и City.Travel. Прием российских карт зарубежными сервисами может быть организован с помощью кредитных организаций и платежных сервисов из РФ или через любой банк из дружественных стран, который взаимодействует с российской финансовой системой и имеет счет в ЦБ РФ, объяснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

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Открыть Visa: иностранные сайты для путешествий запускают оплату по картам РФ