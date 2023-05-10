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В РФ введут льготную арктическую ипотеку

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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В России запланировали запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны. Такое поручение Минфину, Минстрою, Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев.

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Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года.

В Арктическую зону входят Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Мурманская и Архангельская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярский край.

«Распространение действия дальневосточной ипотеки под 2% на арктические регионы станет одной из самых эффективных мер, которая напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики», — сказал «Известиям» Александр Цыбульский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кредитная теория: в России запустят льготную арктическую ипотеку

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