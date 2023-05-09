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В США назвали неожиданностью неэффективность HIMARS против ВС РФ

Military Watch Magazine: в США не могут понять, как ВС России подавляют HIMARS на Украине
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Фото: AP/Aaron Favila
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Американские военные эксперты признались, что не поняли, как Вооруженным силам (ВС) РФ удается подавить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, неэффективность ракетных комплексов стала для них неожиданностью. Об этом 9 мая пишет Military Watch Magazine.

По данным издания, ракетные комплексы, которые поставили на Украину, в последнее время становятся всё менее точными и эффективными.

«Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать их. При этом остается непонятным, как российские вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем», — рассказали эксперты.

Авторы также отметили, что при эскалации конфликта HIMARS будут еще более уязвимыми. Поскольку, по мнению специалистов, в первую очередь удары будут нанесены по американским спутникам, координирующим запуски.

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Ранее, 5 мая, CNN со ссылкой на источники сообщила, что американская РСЗО HIMARS на Украине теряет эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления со стороны российских войск.

В публикации также цитируется один из британских чиновников, который подчеркнул, что с того времени, как HIMARS были впервые представлены, требования, обучение и дополнительное оборудование изменились по мере развития российских электронных систем подавления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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