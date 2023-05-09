В США назвали неожиданностью неэффективность HIMARS против ВС РФ
Американские военные эксперты признались, что не поняли, как Вооруженным силам (ВС) РФ удается подавить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, неэффективность ракетных комплексов стала для них неожиданностью. Об этом 9 мая пишет Military Watch Magazine.
По данным издания, ракетные комплексы, которые поставили на Украину, в последнее время становятся всё менее точными и эффективными.
«Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать их. При этом остается непонятным, как российские вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем», — рассказали эксперты.
Авторы также отметили, что при эскалации конфликта HIMARS будут еще более уязвимыми. Поскольку, по мнению специалистов, в первую очередь удары будут нанесены по американским спутникам, координирующим запуски.
Ранее, 5 мая, CNN со ссылкой на источники сообщила, что американская РСЗО HIMARS на Украине теряет эффективность из-за интенсивной работы систем электронного подавления со стороны российских войск.
В публикации также цитируется один из британских чиновников, который подчеркнул, что с того времени, как HIMARS были впервые представлены, требования, обучение и дополнительное оборудование изменились по мере развития российских электронных систем подавления.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.