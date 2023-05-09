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«Россия сможет гордиться нами, как и нашими великими предками»

Как страна отпраздновала День Победы в 2023 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В каждом уголке России 9 мая отмечают один из главных праздников нашей страны — День Победы. Утром во вторник на Красной площади в Москве прошел традиционный парад. Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не было, однако это не помешало людям, гулявшим по центру столицы и в ее парках, взять с собой фото своих героев. Портреты в этот раз были не только в рамках — некоторые нанесли их на футболки и значки. Люди пели военные песни, а памятники воинам-освободителям буквально тонули в цветах. О том, как Россия отпраздновала 9 Мая, — в материале «Известий».

«Это один из самых важных праздников»

В этом году власти были вынуждены усилить меры безопасности в День Победы и ввести ряд ограничений: отменено шествие «Бессмертного полка», главный парад страны обошелся без авиационной части, а за порядком в столице наблюдало большое число сотрудников полиции и Росгвардии. Поэтому в центре города людей оказалось меньше, чем в прошлом году, хотя погода и благоволила масштабным гуляньям.

— День Победы проходит спокойно, люди с пониманием отнеслись ко всем ограничениям, — рассказал «Известиям» один из сотрудников полиции.

прохожие парад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

После 11 часов утра, когда официальная часть парада Победы закончилась, у станции метро «Пушкинская» собрались те, кто надеялся еще раз посмотреть на возвращающуюся в места дислокации военную технику.

— Для меня и моей семьи День Победы — один из самых важных праздников в году, — поделился с «Известиями» пришедший сюда москвич Сергей Ременов. — Сегодня я с родными поеду в парк Победы, чтобы поздравить наших ветеранов и поблагодарить их.

Рядом с Пушкинской площадью можно было встретить много иностранцев, в числе которых были граждане Китая, Ирана и Пакистана. Все они активно принимали участие в поздравлении ветеранов, фотографировались с ними и с удовольствием слушали музыку советских времен.

Девочки в гимнастерках танцуют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Русский народ ценой миллионов жизней совершил великий подвиг. Мы чтим память об этом и благодарим за то, что нам был подарен свободный мир, — рассказал «Известиям» турист из Китайской Народной Республики.

Если центр Москвы не мог похвастаться массовыми гуляньями, то у входа в парк Победы горожане буквально выстраивались в очередь. Здесь можно было прочувствовать по-настоящему праздничное настроение. Почти все лавочки, где сидели ветераны, были усыпаны цветами. Даже совсем юные жители Москвы не стеснялись подходить к героям войны, благодарили их, обнимали и фотографировались.

Участники Великой Отечественной вместе со всеми радовались погожему весеннему дню, празднику и охотно делились воспоминаниями. Например, ветеран из Красноярска Семен Гришанов рассказал «Известиям», что в ряды Красной армии его призвали в 1943 году, когда ему было всего 17. Сначала Семен прошел подготовку по специальности пулеметчика, а позже стал наводчиком миномета. Освобождал Чехословакию и Польшу, участвовал в штурме Берлина в составе 1-го Украинского фронта.

люди поздравляют ветеранов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На праздник пришли и ветераны СВО — горожане жали им руки и благодарили за то, что они делают для страны сейчас.

— 78 лет назад наши предки освободили нашу страну и весь мир от фашистов. К сожалению, не все выучили тот урок и именно поэтому мы продолжаем борьбу с угрозами, которые возникли на границе нашей страны, — рассказал «Известиям» один из участников спецоперации. — Все, кто сейчас на фронте, делают всё возможное для победы — даже несмотря на то, что против нас пошел буквально весь мир. Мы не подведем свой народ, и Россия сможет гордиться нами так же, как и нашими великими предками!

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С каждым часом людей в парке Победы становилось всё больше. Из каждого уголка раздавались знакомые каждому песни времен Великой Отечественной войны. В центре парка несколько десятков человек хором исполняли «Катюшу».

Уличный музыкант
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Не могу не выйти с фотографиями деда»

В 2023 году традиционное шествие «Бессмертного полка», в котором ежегодно принимали участие тысячи россиян, было решено отменить. Организаторы предложили желающим почтить память своих родственников-героев в иных форматах. Например, разместить фото на автомобилях и таким образом принять участие в своеобразном шествии. Или прикрепить портрет на одежде — майке, футболке, куртке или специальной жилетке.

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В рамках «Бессмертного полка» также была организована акция «Портрет героя на сердце». Россиянам предлагалось сделать бейдж с информацией о ветеране, который можно носить в течение всего праздничного дня. Шествие было организовано и в онлайн-формате — в соцсетях и на сайте «Бессмертного полка». Увидеть своих близких можно на городских светодиодных экранах и медиафасадах по всей России.

— Мой дед, майор Афанасий Викулович, прошел всю войну. Его четыре раза ранило, но как только его поднимали на ноги, он возвращался на фронт. Участвовал в битве под Москвой, — поделился своими воспоминаниями с «Известиями» участник акции Николай Сергеев. — Он до конца своих дней вспоминал войну. Говорил о том, что только мы, молодежь, можем сделать всё, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. И в этот день я просто не могу не выйти с фотографиями деда.

Участники «Бессмертного полка»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москвичка Анна Авдотьева много лет работает преподавателем русского языка и литературы — она часто рассказывает ученикам, как важно чтить память предков и традиции. 9 мая женщина вышла отмечать праздник с табличкой, на которой изображен ее отец — лейтенант Авдотий Григорьевич. Он был сапером и прошел почти всю войну, получив тяжелое ранение за несколько недель до взятия Берлина. Герой дожил до Дня Победы, но, к сожалению, скончался через неделю, рассказывает Анна Авдотьева.

— Я всегда говорю своим детям, что мы должны быть благодарны нашим военным за мирное небо над головой. И сейчас все мы должны сплотиться и оказать необходимую поддержку тем, кто защищает нашу страну от националистов, — подчеркнула она.

К слову, в очном формате шествие «Бессмертного полка» прошло за рубежом. Люди вышли на улицы и накануне праздника, и 9 мая в Италии, Тунисе, Германии, Испании, Аргентине, Армении, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Конго, Китае, Австралии и других странах.

«Бессмертный полк» в Кишиневе
Фото: РИА Новости/Родион Прока

При этом в некоторых странах власти вообще запретили людям отмечать День Победы. Например, в Латвии было задержано шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело за возложение цветов и демонстрацию символов Победы, сообщили в местной полиции. Инвалида-колясочника в Даугавпилсе заставили снять ветровку с надписью «Россия», пишут местные СМИ.

В Нижней Австрии вандалы осквернили советское воинское захоронение. Был поврежден барельеф на памятнике, сообщили в посольстве РФ в Вене. А российскому послу в Польше Сергею Андрееву агрессивно настроенные провокаторы не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве.

Разрушенный в Австрии памятник

Поврежденный барельеф на месте захоронения в австрийском городе Эбенфурт

Фото: t.me/RusBotWien_RU

По соображениям безопасности

В ряде российских регионов по соображениям безопасности празднование в 2023 году было отменено. Первым субъектом, где отказались от парада, стала приграничная Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что мероприятие решено не проводить, чтобы «не провоцировать противника» скоплением техники и военнослужащих в центре города.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что ранее анонсированный им военный парад в честь Дня Победы в Новочеркасске отменен. Парад и фейерверк не состоялись и в Кургане, сообщил глава региона Вадим Шумков. Он объяснил это решение охватившими Зауралье пожарами и их последствиями.

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Кроме того, традиционное празднование и парад отменили в Крыму и Севастополе, а также в ДНР, Курской, Брянской и Запорожской областях. Здесь жителям предложили отметить день Великой Победы в других форматах.

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