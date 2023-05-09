Путин и президент Казахстана Токаев обсудили дальнейшее развитие партнерства

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели обстоятельный разговор в Москве, где подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай.

«В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — сказал пресс-секретарь журналистам.

Он заявил, что в ходе беседы лидеры двух стран обсуждали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что во время встречи была подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран.

8–9 мая Токаев с рабочим визитом находился в РФ. 9 мая по приглашению Путина лидер Казахстана посетил парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

6 мая Путин провел телефонные переговоры с Токаевым. Тогда лидеры обсудили разные аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, в том числе в энергетической, транспортно-логистической, а также гуманитарной областях.