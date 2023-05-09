Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки
Мир
Глава ЕК назвала главную цель нового пакета санкций в отношении России
Мир
Шольц призвал Евросоюз стать более сплоченным для удержания позиций в мире
Мир
ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши
Армия
Путин присвоил 291-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»
Мир
В Австрии вандалы осквернили советское захоронение
Мир
Путин и президент Казахстана Токаев обсудили дальнейшее развитие партнерства
Мир
Более 30 человек пострадали в ДТП с грузовиками и автобусом в Германии
Общество
В Ивангороде организовали митинг и отправили венки по Нарве
Мир
Посол РФ прокомментировал запрет на символы Победы в Берлине 9 мая
Мир
Акция «Бессмертный полк» прошла в Белграде
Армия
Новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак» приняли участие в параде Победы в Москве
Общество
Корреспондент «Известий» показала празднование Дня Победы в Мелитополе

Путин и президент Казахстана Токаев обсудили дальнейшее развитие партнерства

0
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели обстоятельный разговор в Москве, где подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнерства. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь лидера Казахстана Руслан Желдибай.

«В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — сказал пресс-секретарь журналистам.

Он заявил, что в ходе беседы лидеры двух стран обсуждали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что во время встречи была подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран.

Междувекторность: будет ли Казахстан делать выбор между Пекином и Москвой
Будущее внешней политики страны — одна из главных интриг после январского кризиса

8–9 мая Токаев с рабочим визитом находился в РФ. 9 мая по приглашению Путина лидер Казахстана посетил парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), а также принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

6 мая Путин провел телефонные переговоры с Токаевым. Тогда лидеры обсудили разные аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, в том числе в энергетической, транспортно-логистической, а также гуманитарной областях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023