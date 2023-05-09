Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы

Президент России Владимир Путин во вторник, 9 Мая, после парада на Красной площади возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Глава государства по традиции пешком прошел до Александровского сада, где расположен памятник.

Прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы под Москвой к Кремлю в 1966 году. Почетный караул к объекту культурного наследия «Пост номер 1» установили спустя 31 год, а в 2009-м присвоили памятнику статус общенационального мемориала воинской славы.

В числе гостей Москвы 9 Мая — президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они также принимают участие в торжественных мероприятиях.

Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возложили цветы к стелам городов-героев в Александровском саду.

Как накануне, 8 мая, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у лидеров в этот день также запланирован неформальный завтрак с президентом России.

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