Путин присвоил 291-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почетного наименования «гвардейская». Указ главы государства опубликован 9 мая на официальном портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 291-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», — гласит текст документа.
Действие законодательного акта начинается со дня его подписания.
4 мая одна из артиллерийских бригад Западного военного округа получила почетное наименование «гвардейская». Рядовым, сержантам, прапорщикам и офицерам бригады вручили нагрудные знаки «Гвардия».
Через два дня в зоне спецоперации прошло торжественное награждение артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащие получили медали Суворова, «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.