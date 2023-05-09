Путин присвоил 291-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почетного наименования «гвардейская». Указ главы государства опубликован 9 мая на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 291-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», — гласит текст документа.

Действие законодательного акта начинается со дня его подписания.

4 мая одна из артиллерийских бригад Западного военного округа получила почетное наименование «гвардейская». Рядовым, сержантам, прапорщикам и офицерам бригады вручили нагрудные знаки «Гвардия».

Через два дня в зоне спецоперации прошло торжественное награждение артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. Военнослужащие получили медали Суворова, «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции».