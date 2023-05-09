Путин заявил о желании России видеть будущее мирным, свободным и стабильным

Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Об этом заявил во вторник, 9 Мая, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде на Красной площади в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Для нас, для России, нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке», — подчеркнул глава государства.

В то же время западные элиты диктуют свою идеологию, идеологию превосходства, которая ведет к новым кровавым событиям в истории человечества, указал российский лидер.

«Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком», — отметил Путин.

Он напомнил западным лидерам об уроках Второй мировой войны и роли русского народа в избавлении Европы от гнета нацистов.

«Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы», — заявил президент.

Он выразил уверенность в том, что страна выстоит перед лицом новой угрозы.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — резюмировал Путин.

В феврале российский президент заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

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