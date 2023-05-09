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Предприятие по производству лежачих полицейских загорелось в Коломне

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Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области
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В подмосковной Коломне 9 мая загорелось предприятие по производству лежачих полицейских. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

Судя по кадрам, у здания полностью выгорела крыша. Над строением в небо поднялся столб густого дыма.

Как отметили в ведомстве, сообщение о пожаре в здании на Пирочинском шоссе, дом 25, поступило в 04:35 в оперативно-дежурную смену. Прибывшие на место сотрудники экстренной службы зафиксировали горение прессованного пластика на открытой площадке.

В 06:35 возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 17 единиц техники и 62 человека, из них от МЧС 29 человек и восемь единиц техники.

Причина пожара выясняется. Более подробная информация уточняется.

Ранее, 4 мая, источник «Известий» сообщил о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). На месте работали экстренные службы. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со ссылкой на ГУ МЧС, площадь возгорания составила 400 кв. м, оно было локализовано силами 167 человек и 37 единиц техники.

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