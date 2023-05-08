Reuters узнало о повышении готовности миссии НАТО над Черным морем

Участники миссии «воздушной полиции» НАТО в Черноморском регионе повысили готовность своих сил после появления российского истребителя рядом с польским военным самолетом. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя альянса.

По словам собеседника агентства, НАТО «сохраняет бдительность» в связи с инцидентом, который произошел в пятницу, а самолеты миссии приведены в более высокую степень готовности. Дальнейшие вопросы были переадресованы властям Польши.

Накануне польская погранслужба сообщила о перехвате их самолета над Черным морем. Отмечалось, что во время патрульного полета Turbolet L-410 в ходе операции Frontex под командованием Румынии к воздушному судну приблизился истребитель Су-35 ВВС РФ.

В результате маневров Су-35 экипаж польского самолета потерял контроль над судном, однако в конечном итоге сумел безопасно посадить его.

При этом в Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее, в апреле, российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет над Балтийским морем.