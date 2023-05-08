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В минобороны Польши заявили о передаче Украине 10 истребителей МиГ-29

Глава минобороны Польши Блащак сообщил о передаче Украине уже 10 истребителей МиГ-29
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Фото: ТАСС/EPA/Adam Warzawa
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На данный момент правительство Польши уже передало Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом 8 мая заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы поставили на Украину десять МиГ-29», — сообщил глава военного ведомства в выступлении по канадскому телеканалу CPAC.

Заявление главы минобороны Польши прозвучало в Оттаве после встречи с его канадской коллегой Анитой Ананд.

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До этого, 3 апреля, польские власти сообщили, что передали Киеву несколько истребителей МиГ-29. При этом президент Польши Анджей Дуда 5 апреля после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сообщил, что республика передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

Позже, 17 апреля, Словакия сообщила о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву. Как отметил министр обороны страны Ярослав Надь, эти самолеты для самой Словакии не представляют практической пользы, в то время как Украине они могут быть необходимы. Первые четыре самолета были отправлены 23 марта.

Комментируя эту новость, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что переданные Киеву МиГ-29 пополнят российскую статистику сбитых самолетов на Украине. В частности, несколько таких самолетов были сбиты в начале апреля в Донецкой Народной Республике (ДНР), указал он.

23 апреля журнал The Economist указал, что многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно отправили на Украину, были разобраны на запчасти. В статье указывается, что многие самолеты находятся в нелетном состоянии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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