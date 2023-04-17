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МО Словакии отчиталось о передаче Украине обещанных МиГ-29
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МО Словакии отчиталось о передаче Украине обещанных МиГ-29

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Все 13 истребителей МиГ-29, обещанные Киеву Братиславой в рамках военной помощи, переданы украинской стороне. Об этом 17 апреля сообщил глава минобороны Словакии Ярослав Надь.

«Передача была осуществлена на земле в условиях максимально возможной безопасности. Выражаю благодарность всем участникам, поскольку в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция», — цитирует министра газета Pravda.

Как отметил Надь, эти самолеты для самой Словакии не представляют практической пользы, в то время как Украине они могут быть необходимы.

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Ранее, 31 марта, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила Словакию в уклонении от переговоров с Россией по вопросу реэкспорта МиГ-29 на Украину.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 18 марта заявил, что правительство страны одобрило передачу Киеву 13 истребителей МиГ-29.

Первые четыре самолета были отправлены 23 марта.

27 марта крупнейшая партия парламентской оппозиции Словакии «Направление — социальная демократия» подала иск в суд на членов действующего правительства за решение передать Украине МиГ-29 без согласия высшего законодательного органа.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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