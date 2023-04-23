СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29

Многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно отправили на Украину, были разобраны на запчасти. Об этом написал журнал The Economist в воскресенье, 23 апреля.

«Польша и Словакия поставили несколько самолетов МиГ-29 за последние недели, но <…> многие самолеты не в летном состоянии и используются на запчасти», — говорится в материале.

В статье приводятся слова советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который указал на то, что Украине нужны истребители, которые могли бы заменить наземную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, которая не справляется со своими задачами.

Он отметил, что, в случае если у Киева закончатся снаряды для зенитных ракетных комплексов, Украине придется выбирать между защитой городов, критически важной инфраструктуры, баз или передовых войск.

Авторы материала отмечают, что теоретически истребители могут заменить наземную систему ПВО, сбивая вражеские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Но нынешний украинский флот, по словам Игната, редко замечает их достаточно рано, поэтому Киеву нужны поставки западных истребителей в хорошем состоянии.

Словакия сообщила о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву 17 апреля. Как отметил министр обороны Словакии Ярослав Надь, эти самолеты для самой Словакии не представляют практической пользы, в то время как Украине они могут быть необходимы. Первые четыре самолета были отправлены Словакией 23 марта.

3 апреля польские власти сообщили, что передали Киеву несколько истребителей МиГ-29. При этом президент Польши Анджей Дуда 5 апреля после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сообщил, что республика передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

Комментируя эту новость, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что переданные Киеву МиГ-29 пополнят российскую статистику сбитых самолетов на Украине. В частности, несколько таких самолетов были сбиты в начале апреля в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.