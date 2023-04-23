Реклама
Прямой эфир
Армия
Bild сообщила об уходе ВСУ с последних позиций в центре Артемовска
Общество
В Госдуме сообщили о смерти депутата Узденова
Общество
В вузах могут увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Общество
Двух подростков задержали в Самарской области за осквернение 50 надгробий на кладбище
Мир
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Мир
Москва применит ограничительные меры в отношении журналистов из США
Мир
Gatik лишилась страховки за перевозку российской нефти по цене выше $60
Мир
Миссия РФ в ООН назвала невыдачу виз журналистам пренебрежением международным правом
Мир
ВС Белоруссии начали подготовку площадки для комплексов «Тополь»
Мир
Сообщается о бегстве из тюрьмы свергнутого президента Судана
Мир
На Западе назвали главным страхом Зеленского провал планируемого наступления ВСУ
Армия
Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Сюжет:

СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29

The Economist: часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти
0
Фото: ТАСС/EPA/Adam Warzawa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие из истребителей МиГ-29, которые Польша и Словакия недавно отправили на Украину, были разобраны на запчасти. Об этом написал журнал The Economist в воскресенье, 23 апреля.

«Польша и Словакия поставили несколько самолетов МиГ-29 за последние недели, но <…> многие самолеты не в летном состоянии и используются на запчасти», — говорится в материале.

В статье приводятся слова советника командования воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который указал на то, что Украине нужны истребители, которые могли бы заменить наземную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, которая не справляется со своими задачами.

Он отметил, что, в случае если у Киева закончатся снаряды для зенитных ракетных комплексов, Украине придется выбирать между защитой городов, критически важной инфраструктуры, баз или передовых войск.

Авторы материала отмечают, что теоретически истребители могут заменить наземную систему ПВО, сбивая вражеские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Но нынешний украинский флот, по словам Игната, редко замечает их достаточно рано, поэтому Киеву нужны поставки западных истребителей в хорошем состоянии.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

Словакия сообщила о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву 17 апреля. Как отметил министр обороны Словакии Ярослав Надь, эти самолеты для самой Словакии не представляют практической пользы, в то время как Украине они могут быть необходимы. Первые четыре самолета были отправлены Словакией 23 марта.

3 апреля польские власти сообщили, что передали Киеву несколько истребителей МиГ-29. При этом президент Польши Анджей Дуда 5 апреля после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сообщил, что республика передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

Комментируя эту новость, замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что переданные Киеву МиГ-29 пополнят российскую статистику сбитых самолетов на Украине. В частности, несколько таких самолетов были сбиты в начале апреля в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023