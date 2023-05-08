Семь человек пострадали в ДТП с мотоциклом в Саратовской области
В Саратовской области семь человек, включая трех детей, пострадали из-за столкновения авто с мотоциклом. Об этом заявил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
Он уточнил, что инцидент произошел днем 8 мая. Вблизи села Большой Мелик Ford столкнулся с мотоциклом.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
«На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются», — заключил Юрин.
5 мая на юго-востоке Москвы автомобиль сбил мотоциклиста. Мужчину, управляющего мотоциклом пришлось госпитализировать. Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль административное расследование по факту инцидента.