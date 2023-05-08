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В Кремле прокомментировали просьбу Приднестровья об увеличении контингента РФ

Песков: реакция на запрос Приднестровья увеличить число миротворцев РФ не сформулирована
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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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В Кремле пока не отреагировали на просьбу руководства Приднестровья увеличить численность миротворческого контингента в этой непризнанной республике. Об этом 8 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет, нечего сказать», — ответил он в ходе брифинга на вопросы журналистов.

Ранее в понедельник глава представительства Приднестровья Леонид Манаков сообщил, что Типасполь просит Россию увеличить число миротворцев.

Дипломат обратил внимание, что в 1995 году Россия снизила численность контингента с шести до двух мотострелковых батальонов, или 450 человек. Однако документами миссии численность установлена в 3100 военнослужащих.

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В начале мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил наличие украинского военного контингента на границе с Приднестровьем. По его словам, Киев не намерен атаковать или предпринимать какие-либо инициативные действия в отношении непризнанной республики.

До этого политолог Кирилл Аверьянов заявил «Известиям», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут напасть на Приднестровье. Вероятность вовлечения республики в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, отметил он.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что власти Украины показывают готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Москва несет ответственность за безопасность в непризнанной республике и будет руководствоваться имеющимся у российских военных мандатом по ее обеспечению, подчеркнул дипломат.

В конце февраля Минобороны России сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье: у границ республики заметили значительное скопление личного состава и военной техники националистов.

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