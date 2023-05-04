В МИД Украины подтвердили наличие контингента ВСУ у границ с Приднестровьем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил наличие украинского военного контингента на границе с Приднестровьем.

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», — сказал министр 3 мая в интервью молдавскому телеканалу TV8.

Он добавил, что Киев не намерен атаковать или предпринимать какие-либо инициативные действия в отношении Приднестровья, передает «Газета.Ru».

Однако, по его словам, в военном плане Украину беспокоит приднестровская проблема.

«Мы уважаем Молдавию и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует», — сказал Кулеба.

При этом глава украинского МИДа отметил, что не верит, что в прописанный в Конституции Молдавии нейтралитет может защитить ее.

«У вас есть нейтралитет, но нет армии. Если кто-то верит, что он (нейтральный статус. — Ред.) вас спасет, это иллюзия», — сказал он.

В тот же день политолог Кирилл Аверьянов отметил возможность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат напасть на Приднестровье. Таким образом он прокомментировал информацию RT со ссылкой на источники о том, что ВСУ перебросили тысячи боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

По словам политолога, вероятность вовлечения Приднестровья в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, поскольку в непризнанной республике находится не так много российских миротворцев.

Ранее, в конце марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что власти Украины показывают готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Лавров подчеркнул, что Москва несет ответственность за безопасность в Приднестровье и будет руководствоваться имеющимся у российских военных мандатом по ее обеспечению.

Месяцем ранее Минобороны России сообщало, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве отмечали, что у границ республики заметили значительное скопление личного состава и военной техники националистов.

На фоне этих сообщений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что киевский режим и Запад способны на различного рода провокации в регионе. Также Москва предостерегла США, страны НАТО и власти Украины от авантюрных шагов в отношении Приднестровья.