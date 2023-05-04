Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал хорошими показатели РФ по госдолгу
Мир
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Мир
Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет
Мир
Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима
Мир
Дания модернизирует армию на $5,6 млрд за 10 лет
Общество
Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме
Мир
ЕС выделит $40 млн Молдавии и $30 млн Грузии на усиление оборонного сектора
Мир
В Венгрии упрекнули Брюссель в вывозе украинского зерна в Европу вместо Африки
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Экономика
Бывшие магазины Bershka под новым названием открылись в ТЦ в Подмосковье
Мир
Нидерландский политик отказалась идти на встречу с Зеленским
Общество
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково

В МИД Украины подтвердили наличие контингента ВСУ у границ с Приднестровьем

Глава МИД Украины Кулеба подтвердил, что у границ с Приднестровьем стоят ВСУ
0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил наличие украинского военного контингента на границе с Приднестровьем.

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге — это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией», — сказал министр 3 мая в интервью молдавскому телеканалу TV8.

Он добавил, что Киев не намерен атаковать или предпринимать какие-либо инициативные действия в отношении Приднестровья, передает «Газета.Ru».

Однако, по его словам, в военном плане Украину беспокоит приднестровская проблема.

«Мы уважаем Молдавию и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует», — сказал Кулеба.

При этом глава украинского МИДа отметил, что не верит, что в прописанный в Конституции Молдавии нейтралитет может защитить ее.

«У вас есть нейтралитет, но нет армии. Если кто-то верит, что он (нейтральный статус. Ред.) вас спасет, это иллюзия», сказал он.

«Нельзя исключать, что Кишинев пойдет на дестабилизацию в Приднестровье»
Экс-президент Молдавии Игорь Додон — о стремлении Майи Санду порвать с Москвой, шансах на вступление в ЕС и досрочных выборах

В тот же день политолог Кирилл Аверьянов отметил возможность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат напасть на Приднестровье. Таким образом он прокомментировал информацию RT со ссылкой на источники о том, что ВСУ перебросили тысячи боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

По словам политолога, вероятность вовлечения Приднестровья в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, поскольку в непризнанной республике находится не так много российских миротворцев.

Ранее, в конце марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что власти Украины показывают готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Лавров подчеркнул, что Москва несет ответственность за безопасность в Приднестровье и будет руководствоваться имеющимся у российских военных мандатом по ее обеспечению.

Месяцем ранее Минобороны России сообщало, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. В ведомстве отмечали, что у границ республики заметили значительное скопление личного состава и военной техники националистов.

На фоне этих сообщений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что киевский режим и Запад способны на различного рода провокации в регионе. Также Москва предостерегла США, страны НАТО и власти Украины от авантюрных шагов в отношении Приднестровья.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023