ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге под Челябинском

Сотрудники регионального управления ФСБ по Челябинской области пресекли попытку диверсии, сообщили 8 мая в пресс-службе ведомства.

Задержаны три человека. В ночь на 8 мая они намеревались осуществить диверсию на перегоне Южно-Уральской железной дороги. В ФСБ не исключают, что действиями злоумышленников руководили украинские спецслужбы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). В ближайшее время подозреваемым будет меры пресечения.

Накануне сотрудники ФСБ задержали членов украинской диверсионно-разведывательной группы, которая доставляла СВУ для атаки на российские военные самолеты. Таким образом спецслужбе удалось пресечь атаку украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области.