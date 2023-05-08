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Нутрициолог рассказала о симптомах углеводного похмелья у сладкоежек

Нутрициолог Жаровская: первый симптом углеводного похмелья — дурное настроение
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Сладости и неограниченное их потребление могут угрожать не только фигуре, но и общему самочувствию из-за так называемого углеводного похмелья. О симптомах и проявлениях этого состояния 8 мая рассказал врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

По ее словам, первый симптом углеводного похмелья — дурное настроение, стоит только оказаться надолго без сладкого.

«Появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора. В результате приходится постоянно поддерживать настроение с помощью сладостей», — рассказала врач в беседе с радио Sputnik.

Жаровская уточнила, что точное время злоупотребления сладостями у каждого свое, зависит от особенностей организма. Однако указала, что все биохимические процессы происходят в печени, в том числе углеводный обмен.

«При избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры и страдать, жиреть сама. Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов. В организме может возникнуть хроническое воспаление», — предупредила диетолог.

Помимо неприятных ощущений, скверного настроения и угрозы здоровью, возникает риск развития сахарного диабета, эндокринных нарушений, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний, отметила Жаровская.

Она добавила, что Институт питания рекомендует не более 50 г сладостей в день — и печенья, и конфет. Европейские рекомендации — не более 25 г женщинам и не более 35 г мужчинам в день.

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Ранее, 7 мая, диетолог Олег Лысенко назвал эффективные для похудения виды работ на даче. Он указал, что во время работ на даче сжигается до нескольких сотен калорий в час.

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