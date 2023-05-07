В Воронеже при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 10 человек

В Воронеже в результате ДТП грузовика с пассажирским автобусом, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 7 мая.

Пострадавших доставили в медучреждения. Точное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются.

Как сообщило ведомство в Telegram-канале, столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля произошло в 19:15 у дома № 124 по улице 9 Января. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный автомобиль DAF.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении.

В ночь на 5 мая в Оренбургской области легковая машина столкнулась с грузовиком на трассе М-5 «Урал». Водитель Kia Rio не пропустил грузовик MAN, двигавшийся по главной. От удара легковушку отбросило в кювет, где она перевернулась. Водитель погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи.