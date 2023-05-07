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Киссинджер спрогнозировал сроки начала мирных переговоров по Украине

Экс-госсекретарь США Киссинджер: переговоры по Украине начнутся к концу года благодаря КНР
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Россия и Украина могут начать мирные переговоры к концу этого года, заявил 7 мая экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью CBS Sunday Morning.

«Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, всё встанет на свои места», — сказал Киссинджер.

Он полагает, что говорить о начале переговоров будут уже к концу 2023 года.

Кроме того, Киссинджер не был бы против в роли советника полететь на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву, если бы об этом его попросил американский президент Джо Байден, пишет «Газета.Ru».

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Ранее в этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских и американских чиновников написала, что на Западе майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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