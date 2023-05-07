В Курганской области группировку по тушению пожаров увеличат до 1 тыс. человек

В Курганской области группировку по тушению природных пожаров увеличат до 1 тыс. человек и 250 единиц техники, об этом сообщили в Telegram ГУ МЧС по региону 7 мая.

Уточняется, что будет привлечена авиация МЧС и Минобороны.

«В регион прибыл самолет Ил-76 МЧС России. <...> Также планируется прибытие двух бортов Ил-76 Минобороны. Всего 239 человек и 28 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в ближайшее время планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений Башкирии, Перми, Удмуртии, военнослужащих уральского и ногинского учебно-спасательных центров МЧС России.

Ранее в этот день в экстренных службах сообщили, что школа и 20 домов загорелись в деревне Юлдус Курганской области. Местных жителей пришлось эвакуировать.

По оперативной информации, школу удалось спасти.

Кроме того, в МЧС России сообщили, что угроза распространения огня нависла над Альменевским, Варгашинским, Белозерским, Кетовским, Шадринским, Мишкинским муниципальными округами и микрорайонами Кургана.

Ликвидация открытого огня затруднена из-за шквального ветра.