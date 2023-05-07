Политолог оценил информацию о возвращении России в топ-10 крупнейших экономик мира

Политолог Александр Дудчак 7 мая в разговоре с «Известиями» прокомментировал сообщения о том, что Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира.

Данные расчеты провели журналисты «РИА Новости» на основе информации от Всемирного банка и национальных статистических служб.

«Мы видим, что вполне успешно удалось конкурировать с экономиками других стран. Прошла переориентация на другие рынки. Появился стимул для развития своих собственных производств, которые откладывали раньше. Не было такой острой необходимости в этом. Сейчас она появилась. Санкции пошли на пользу. Это еще при том, что не все возможности были использованы. И ситуация могла быть еще более оптимистичная», — сказал он.

По его словам, есть еще резервы для дальнейшего экономического роста: стимулирование развития собственных производств, снижение ключевой ставки, увеличение доступности кредитов. Дудчак указал, что есть возможности для того, чтобы снизить себестоимость продукции по многим направления, в том числе в сфере строительства жилья.

«Задач еще достаточно много: развитие технологической базы, производство необходимых компонентов для собственной электроники, развитие программного обеспечения. Перспектив много, всё зависит от административных решений. В данном случае у России появляется мощный шанс на то, чтобы завершить формирование экономического суверенитета», — резюмировал Дудчак.

В конце апреля заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве России Ольга Панина рассказала «Известиям», что слаженная работа правительства повлияла на устойчивость российской экономики к санкциям Запада.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.