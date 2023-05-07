Юрист предупредил о штрафах за выращивание мака и конопли на дачах

В России запрещено без лицензии высаживать на дачных участках мак и коноплю, так как эти растения могут использоваться в качестве сырья для изготовления наркотических средств. За их выращивание владельца участка могут привлечь к ответственности. Об этом 7 мая рассказал юрист Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik.

Кроме того, дачников могут оштрафовать, если они выращивают любой урожай на продажу. Это запрещено правилами заготовки, хранения, транспортировки и реализации семян сельскохозяйственных растений. Нарушителям грозит либо предупреждение, либо штраф в сумме от 300 до 500 рублей.

«Установлена административная ответственность за посев, распространение и использование сельскохозяйственных растений, даже, например, картофеля. Если вы выращиваете урожай в личных целях, ответственности не будет», — пояснил юрист.

В ряде российских регионов дачников могут привлечь к административной ответственности, если на их участке обнаружится борщевик. В Подмосковье за это можно получить штраф до 5 тыс. рублей.

Еще одним нарушением считается высадка деревьев с крупным стволом, в том числе яблонь и груш, на расстоянии менее одного метра до забора. Это правило предусмотрено, чтобы владельцы земли не затемняли участки друг друга.

Ранее в этот день руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков рассказал «Известиям», что при выборе дачных участков россияне в два раза чаще стали обращать внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. По словам эксперта, покупатели стали с опаской приобретать дачи по соседству с заброшенным участками, заросшими травой. Принципиальным стало расстояние от дачного домика до других деревянных построек.

В марте эксперты рассказали «Известиям», на что стоит обратить внимание при покупке дачи. По мнению руководителя департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, в первую очередь нужно внимательно изучить земельный участок: его состояние, вид разрешенного использования, наличие круглогодичного подъезда и коммуникаций.