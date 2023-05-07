Россияне стали бояться пожаров на даче 

При выборе дачных участков россияне в два раза чаще стали обращать на соблюдение мер пожарной безопасности, сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Если еще пару лет назад покупатели больше интересовались ценой участка, его отдаленностью от города и наличием бани, то теперь больше половины покупателей обращают внимание на пожарную безопасность в числе первых», — отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам эксперта, череда громких пожаров последних нескольких месяцев привела к тому, что покупатели стали с опаской приобретать дачи по соседству с заброшенным участками, заросшими травой. Принципиальным стало расстояние от дачного домика до других деревянных построек.

«Многие обращают внимание на состояние электрической проводки в дачных домах, на правильность установки печки и печной трубы над ней. Есть даже такие покупатели, которые осматривают наличие противопожарных рвов вокруг дачного кооператива», — рассказал Сауков.

Эксперт также отметил, что на фоне ограничения на разведения открытого огня на участках, кратно вырос интерес к дачам с организованной закрытой зонной барбекю.

Ранее, 4 мая, аналитики платформы «Авито Услуги» провели опрос, чтобы узнать, как россияне предпочитают проводить время на садовом участке и без чего не могут представить дачу своей мечты. По данным опроса, на идеальной, по мнению россиян, даче обязательно должно быть пространство для барбекю — так заявили 66% респондентов.