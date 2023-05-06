Глава Крыма Аксенов: ПВО сбила над Крымом две баллистические ракеты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Крымом две баллистические ракеты, запущенные оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2». Об этом в субботу, 6 мая, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты ОТРК «Гром-2», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Аксенов сообщал, что сбита одна баллистическая ракета. Утром стало известно, что система ПВО сработала на севере Крыма. Разрушений и жертв не обнаружено.

В апреле в Минобороны также сообщали, что средства противовоздушной обороны России сбили одну украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а впервые эту ракету удалось поразить в зоне спецоперации в конце марта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.