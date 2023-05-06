В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
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- В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
В Ейске мужчина заперся в салоне автомобиля, который взорвался при попытке полицейских задержать водителя. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на улице Мичурина. Сотрудники ДПС остановили «Ниву», за рулем которой находился 34-летний мужчина. Водителя попросили предъявить документы, а в ответ он пригрозил взорвать себя.
Улицу перекрыли. Несмотря на просьбы сдаться, мужчина заперся в салоне. Когда спецназ попытался открыть двери авто, раздался взрыв.
Мужчина погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
Возбуждено уголовное дело по ст. 337 и 222.1 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконный оборот взрывного устройства»).
Ранее, в апреле, в Новосибирске уходящий от погони водитель «КамАЗа» врезался в пять автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал, водителя доставили в отдел полиции.