В Новосибирске уходящий от погони водитель «КамАЗа» врезался в пять автомобилей

Уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске «КамАЗ» с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими автомобилями, сообщила пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

Экипаж ДПС неоднократно требовал от водителя «КамАЗа» остановиться, но тот не реагировал. Задержать нарушителя удалось в Ленинском районе.

В полиции отметили, что 28-летний водитель «КамАЗа» не имел право на управление автомобилем и отказался проходить медосвидетельствование.

Уходя от погони, «КамАЗ» совершил пять столкновений с автомобилями. В результате ДТП пострадавших нет. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

В феврале в Подольске водитель, уходя от погони полиции, врезался в четыре автомобиля.