Более 400 жителей города Улан-Удэ приняли участие в акции «Звезда Победы»

В Улан-Удэ прошел массовый велопробег «Звезда Победы». Участие в акции приняли более 400 жителей города, передает телеканал «Известия». Старты проходили в трех районах столицы Бурятии. Велопробег посвящен победе в Великой Отечественной войне. Акция завершилась возложением цветов к Вечному огню в парке «Мемориал Победы».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.