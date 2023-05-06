Силы ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты «Гром-2»

Над Крымом силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Об этом сообщил в субботу, 6 мая, глава региона Сергей Аксенов.

«Силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Позднее советник главы республики Олег Крючков уточнил, что сбить удалось не одну, а две ракеты «Гром-2».

В апреле в Минобороны также сообщали, что средства противовоздушной обороны России сбили одну украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а впервые эту ракету удалось поразить в зоне спецоперации в конце марта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.