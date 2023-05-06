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Минобороны сообщило о возвращении трех российских летчиков из украинского плена

МО: трое российских летчиков возращены из украинского плена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Трое российских летчиков возращены в Россию из украинского плена. Об этом сообщили журналистам в субботу, 6 мая, в Министерстве обороны РФ.

Это произошло в результате сложного переговорного процесса с киевской стороной, указали в ведомстве. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащих доставят для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее, 25 апреля, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва делает всё, чтобы попавшие в украинский плен российские бойцы вернулись домой.

В том же месяце в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они были доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения. Известно, что реабилитация будет проходить в медицинских учреждениях военного ведомства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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