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Оззи Осборн решил вернуться на сцену после объявления о завершении карьеры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Karl W Newton
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Лидер культовой британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн вернется на сцену, несмотря на заявления о завершении карьеры. Об этом он рассказал в интервью изданию Metal Hammer.

«Ты не можешь покинуть эту игру. Это не работа, это страсть. Я не умею больше ничего делать. Я дорожный пес, понимаешь? Я делал это 55 лет. Это лучшее, что когда-либо случалось со мной», — приводятся его слова в материале от 4 мая.

Музыкант отметил, что живые выступления остаются для него смыслом жизни. И, несмотря на отмену европейского тура (который должен был состояться в 2023 году), он полон решимости принимать участие в отдельных концертах и музыкальных мероприятиях даже при плохом самочувствии.

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Ранее, 1 февраля, газета The Guardian сообщила о том, что Оззи Осборн объявил о прекращении гастролей из-за проблем со здоровьем. Четыре года назад музыкант попал в аварию и повредил позвоночник. По его словам, голос после этого восстановился, однако тело после множества операций слишком слабо.

2 февраля появились кадры, на которых видно, как Оззи Осборн передвигается опираясь на трость. На странице Осборна в Twitter сообщалось, что его команда ищет для него возможности выступлений, не требующие поездок между городами или странами.

В 2017 году Осборн объявил тур под названием No More Tours II, однако он несколько раз откладывался из-за плохого состояния здоровья певца и пандемии COVID-19. В январе 2020 года музыкант признался, что после операции на шее у него онемела рука, а ноги стали постоянно мерзнуть. Кроме того, врачи поставили ему диагноз «нейродегенеративное расстройство», известное как болезнь Паркинсона.

Настоящее имя певца — Джон Майкл Осборн. В 1968 году он вместе с Тони Айоми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, которая оказала большое влияние на развитие таких музыкальных жанров, как хард-рок и хеви-метал. После ухода из группы певец начал сольную карьеру. Осборн также известен своим эпатажным поведением на сцене и неоднозначными перформансами.

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