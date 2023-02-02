Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назвал правду главным оружием России
Политика
Путин напомнил о постоянной информационной борьбе Запада против РФ
Политика
Лавров обсудил с первым замглавы МИД Китая двустороннее сотрудничество и туризм
Мир
Италия решила не отправлять танки Киеву
Мир
Экс-замглавы минобороны Украины вернули найденный в его диване $1 млн
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
На Украине заявили о нагнетании обстановки в связи с массовыми арестами военных
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты

Оззи Осборна с тростью сняли на видео после заявления об отмене гастролей

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Karl W Newton
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры, на которых запечатлен британский рок-певец, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн, после его заявления о прекращении гастролей по Европе из-за проблем со здоровьем. При этом видно, как рок-звезда передвигается, опираясь на трость.

По информации британской газеты Metro, видео было снято в Санта-Монике, штат Лос-Анджелес. На кадрах видно, как Осборн передвигается при помощи трости и при этом показывает «знак мира» оператору.

Накануне, 1 февраля, стало известно, что Осборн объявил о прекращении гастролей из-за проблем со здоровьем. Отмечалось, что певец собирался в тур по Европе и Великобритании, однако отменил его, так как пришел к осознанию, что физически не способен на поездку.

В 2017 году Осборн объявил тур под названием No More Tours II, однако он несколько раз откладывался из-за плохого состояния здоровья певца и пандемии COVID-19. В январе 2020 года музыкант признался, что после операции на шее у него онемела рука, а ноги стали постоянно мерзнуть. Кроме того, врачи поставили ему диагноз «нейродегенеративное расстройство», известное как болезнь Паркинсона.

Настоящее имя певца — Джон Майкл Осборн. В 1968 году он вместе с Тони Айоми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, которая оказала большое влияние на развитие таких музыкальных жанров, как хард-рок и хеви-метал. После ухода из группы певец начал сольную карьеру. Осборн также известен своим эпатажным поведением на сцене и неоднозначными перформансами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023