Оззи Осборна с тростью сняли на видео после заявления об отмене гастролей

Появились кадры, на которых запечатлен британский рок-певец, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн, после его заявления о прекращении гастролей по Европе из-за проблем со здоровьем. При этом видно, как рок-звезда передвигается, опираясь на трость.

По информации британской газеты Metro, видео было снято в Санта-Монике, штат Лос-Анджелес. На кадрах видно, как Осборн передвигается при помощи трости и при этом показывает «знак мира» оператору.

Накануне, 1 февраля, стало известно, что Осборн объявил о прекращении гастролей из-за проблем со здоровьем. Отмечалось, что певец собирался в тур по Европе и Великобритании, однако отменил его, так как пришел к осознанию, что физически не способен на поездку.

В 2017 году Осборн объявил тур под названием No More Tours II, однако он несколько раз откладывался из-за плохого состояния здоровья певца и пандемии COVID-19. В январе 2020 года музыкант признался, что после операции на шее у него онемела рука, а ноги стали постоянно мерзнуть. Кроме того, врачи поставили ему диагноз «нейродегенеративное расстройство», известное как болезнь Паркинсона.

Настоящее имя певца — Джон Майкл Осборн. В 1968 году он вместе с Тони Айоми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, которая оказала большое влияние на развитие таких музыкальных жанров, как хард-рок и хеви-метал. После ухода из группы певец начал сольную карьеру. Осборн также известен своим эпатажным поведением на сцене и неоднозначными перформансами.