Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года

Минимальный возраст приобретения алкоголя предложили увеличить с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Об этом стало известно в субботу, 6 мая, из отчета Министерства здравоохранения об итогах работы.

Согласно предложенной инициативе ведомства, приобрести алкогольную продукцию, крепостью свыше 17,5 градуса, можно будет по достижению 21 года. Кроме того, муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20.00 до 11.00 по местному времени», приводит выдержку из документа «РИА Новости».

В рамках реализации задач по системным антитабачным и антиалкогольным мерам предложено рассмотреть запрет рекламы крепких спиртных напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в музыкальных клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, музыкальных треках, подкастах.

Ранее, 5 мая, в Госдуме сообщили, что в РФ хотят ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых «наливайках», которые расположены в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно. Сначала предлагается ограничить минимальную площадь таких заведений 50 кв. м, затем ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00.

8 февраля сообщалось, что бизнес предложил запустить продажи алкоголя в Сети по QR-кодам. В качестве защиты несовершеннолетних от алкоголя следует использовать двухфакторную идентификацию. С такой инициативой к Совету Федерации обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли. По оценкам Минфина, объем продаж алкоголя в интернете составляет 2–3 млрд рублей в год. При этом эксперты считают, что он в 10 раз больше, рынок продолжает расти вслед за потребительским спросом.

7 января в Госдуме заявили, что депутаты планируют подготовить и вынести на рассмотрение законопроект, которым будет запрещаться продажа пива без лицензии, а продавцы пива и пивных напитков должны будут в обязательном порядке подключаться к системе по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС).