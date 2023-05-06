Ефрейтор Фелендюк подавил огневую точку украинских боевиков с пулеметом

Ефрейтор Егор Фелендюк вел огонь из автомата и подавил огневую точку украинских боевиков с крупнокалиберным пулеметом. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 6 мая.

Военнослужащий выполнял задачи по обеспечению безопасности передвижения российских войск и обнаружил группу украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием. Российские войска приняли решение дать бой противнику, несмотря на их численное превосходство.

Украинские боевики открыли огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, ефрейтор Фелендюк вел огонь из автомата и подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом.

Наконец, поразив боезапас боевиков, спровоцировал взрыв, который уничтожил большую часть группы националистов. Оставшиеся в живых националисты, лишенные боезапаса, бежали с поля боя. Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Егора Фелендюка готовящаяся боевиками засада была сорвана.

Рядовой Анатолий Петрив в составе экипажа боевой машины выполнял боевую задачу по уничтожению огневых точек противника во время освобождения одного из населенных пунктов от украинских радикалов. Так, в ходе движения боевая машина военнослужащего попала под минометный обстрел, что привело к повреждению техники. Рядовой Петрив, несмотря на шквалистый огнь противника, покинул боевую машину и в кратчайший срок устранил неисправность, после чего вернулся на штатное место и вывел технику из-под огня.

Действуя стремительно, военнослужащий вывел машину на запасную огневую позицию и обеспечил успешное выполнение боевой задачи по уничтожению огневых точек националистов. Профессионализм рядового Анатолия Петрива позволил сохранить жизнь экипажу боевой машины и не допустить потерь среди вооружения и военной техники.

Ранее, 5 мая, во время охраны командного пункта гвардии сержант Роман Першенков обнаружил диверсионно-разведывательную группу боевиков, скрытно продвигающуюся к позициям российских войск. Военнослужащий решил навязать бой противнику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.