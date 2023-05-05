Эксперт предрек спад профицита торгового баланса РФ со странами ЕС в 2023 году

Торговый профицит России со странами Евросоюза (ЕС) в 2023 году уменьшится в связи с переориентацией значительной доли экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое мнение высказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский в пятницу, 5 мая, в беседе с «Известиями».

«Особая ситуация сложилась с Индией. Эта страна импортирует гигантские объемы российской нефти. Причем тенденция наращивания объемов наблюдается третий год подряд. Естественно, на счетах продавцов нефти марки Urals в индийских банках скапливаются существенные суммы в рупиях, которые практически невозможно конвертировать из-за особенностей валютного регулирования. Наращивание импорта из Индии, оплачиваемого в рупиях, также малоперспективно», — сказал он.

4 мая Reuters со ссылкой на источник сообщил об окончательном прекращении попыток организовать расчеты между РФ и Индией в рупиях после длительных переговоров. Предварительный прогноз профицита рупий в 2023 году — более $40 млрд, отметил эксперт.

«Естественно, власти нашей страны называют такую ситуацию «нежелательной» и хотели бы получать оплату за поставленный товар в юанях или других валютах. Следует заметить, что торговые расчеты между странами всё больше и больше переводятся в валюты дружественных стран, хотя многие контракты по-прежнему номинированы в долларах США и евро. Скорее всего и доллары США и евро были установлены ранее как валюта контракта и изменить условия платежа самостоятельно участники внешнеэкономической деятельности не могут», — подчеркнул Островский.

Он обратил внимание на то, что такое положение создает дополнительные риски, в будущем стороны будут стараться избегать таких ситуаций путем перевода платежей в юани или другие национальные валюты даже при сохранении доллара США или евро в контрактах.

«Это обезопасит сделку для обоих сторон и поможет избежать блокировку средств», — сказал специалист.

По итогам 2022 года, когда Россия уже находилась под западными санкциями, в платежном балансе страны наблюдался заметный перекос в сторону торгового профицита с рядом стран. На первом месте — страны Евросоюза с профицитом $137,8 млрд, далее Турция — $49,5 млрд, Китай — $38 млрд, Индия — $31,8 млрд и США — $13,3 млрд, уточнил Островский.

Профицит торгового баланса — это положительная разница между экспортными и импортными торговыми операциями вышеперечисленных стран и Российской Федерации, уточнил эксперт.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев 7 марта рассказал «Известиям», что значительную роль на рост товарооборота России и ЕС в минувшем году сыграло изменение цен на энергоносители. Он обратил внимание, что цены выросли «по сравнению с 2021 годом примерно в 1,6 раза, а если сравнивать с 2014 годом, то почти на 40%».

В конце января газета The New York Times написала, что объемы внешней торговли России, несмотря на санкции и другие ограничения, к концу 2022-го достигли показателей периода до февраля прошлого года.