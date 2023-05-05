Двенадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Севастополе

Двенадцать человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Севастополе, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он уточнил, что авария произошла в районе улицы Багрия — частный перевозчик врезался в дерево.

«На место ДТП направлено пять бригад скорой помощи, силами которых транспортируются 12 пострадавших, среди которых, по предварительной информации, восемь средней степени тяжести и три тяжелых. Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

На месте также работают полиция и МЧС. Причины ДТП устанавливаются.

Днем ранее трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму. На трассе столкнулись микроавтобус Renault и легковой автомобиль Huyndai Solaris. В результате оба транспортных средства слетели в кювет. В автобусе в это время находились шестеро детей и водитель. Госпитализация никому из них не потребовалась.