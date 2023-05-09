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Инвестор дала советы по накоплению средств на отпуск

Инвестор Волкова: важно, чтобы ваши накопления не теряли покупательную способность
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Фото: Global Look Press/Stefan Auth
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Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова 9 мая рассказала «Известиям», как накопить средства на отпуск.

«Сначала нужно обозначить ключевые параметры цели. Прежде всего, это сумма, которую необходимо накопить. Здесь важно уточнить все детали: транспортные расходы, деньги, которые нужно взять с собой, и срок, к которому эту сумму нужно сформировать», — сказала она.

Затем, по словам эксперта, необходимо просчитать, какой получается сумма в расчете на месяц, неделю или день. Это позволит определить, достаточно ли имеющихся ресурсов, чтобы эту сумму сформировать.

«После необходимо выбрать инструмент по формированию накоплений. Очень важно, чтобы ваши накопления не теряли покупательную способность и некий процент прибавлялся к ним за счет грамотной подборки финансовых инструментов. Это может быть банковский депозит или иные инвестиционные инструменты (особенно если срок по накоплению превышает три-четыре месяца)», — сказала эксперт.

Волкова отметила, что именно облигации федерального займа или высокорисковые инструменты, куда можно поместить до 20% от накоплений: криптоактивы, акции, при правильном подходе ускорят срок достижения цели.

«Кроме того, формируя накопления, нужно использовать всевозможные приемы грамотной экономии: возврат кешбэка, скидки, бонусы. Важно почаще задавать себе вопрос: «Как я могу купить то же самое дешевле?» Всё это позволит вам высвобождать дополнительные средства даже из того бюджета, который есть у вас на сегодняшний день», — сказала она.

Собеседница «Известий» резюмировала, что важно применять системный подход.

«Когда вы регулярно делаете отчисления в пользу своего отпуска, сверяетесь с планом, то получаете нужный вам результат к сроку или быстрее», — заключила она.

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В апреле директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что при выборе месяца для выхода в отпуск с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август.

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