Москалькова заявила об отказе Украины брать при обмене простых солдат

Украинская сторона отказывается при обмене брать простых солдат, вместо них требует тех, которых Москва не готова возвращать из-за проведения следственных действий. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Украинская сторона отказывается брать простых солдат. И вместо них выставляет условия — тех, которых наши военачальники не готовы вернуть в Украину, поскольку ведутся следственные действия, поскольку проводится работа с ними. Они были или командирами, или непосредственно были активными участниками», — сказала она в интервью Первому каналу.

Списки для обмена составляются на основе обращений родных украинских военных, указала Москалькова. Она отметила, что она просит Минобороны о том, чтобы таких «простых солдат» возвращали домой в первую очередь, однако Киев «их вычеркивает».

Ранее, 26 апреля, оборонное ведомство опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины в РФ. Сначала российские бойцы вышли из автобуса, при этом за ним следовало несколько машин скорой помощи, реанимации. После россиянам выдали новые вещи, предметы первой необходимости.

Прежде Москалькова уже отмечала, что власти Украины используют двойные стандарты в ходе обмена военнопленными. Она заметила, что в обменных списках зачастую преимущество отдается медийным персонам, тогда как простые служащие Киеву малоинтересны.