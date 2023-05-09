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Названы преимущества и недостатки паевых инвестиционных фондов

Эксперт Шатов: ПИФ не может гарантировать получение конкретного уровня дохода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) объединяет денежные средства различных инвесторов в один пул (инвестиционный портфель) и вкладывает их в различные классы активов (акции, облигации, драгметаллы, фьючерсы, свопы, акции иностранных фондов, размещает на счетах в банке, покупает недвижимость или другие объекты для инвестиций), которыми управляют профессиональные управляющие, объяснил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Эксперт рассказал «Известиям» 9 мая о преимуществах и недостатках таких фондов.

Как он уточнил, запускают ПИФы управляющие компании — профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые получили лицензию Центробанка (ЦБ) РФ на их создание.

«Паевые фонды делятся на четыре вида: открытые, биржевые, интервальные и закрытые. Их ключевое отличие в сроках, когда инвестор может погасить или купить пай. Пай — это доля в таком коллективном инвестиционном портфеле, которую можно приобрести. Купить можно один или несколько паев. В случае если цена пая вырастет, его можно реализовать с прибылью. Некоторые ПИФы выплачивают пайщикам часть дивидендов или купонов, которые приходят по бумагам, входящим в портфель», — добавил эксперт.

По его словам, к основным преимуществам паевых инвестиционных фондов относится возможность заработать больше, чем по банковским депозитам. Средства инвестирует профессиональный управляющий, который в дальнейшем следит за портфелем и принимает решения о продаже или покупке активов. Кроме того, эксперт отметил невысокую минимальную сумму вложений в фонд и уточнил, что стоимость коллективного управления активами значительно ниже стоимости услуг индивидуального доверительного управляющего.

Немаловажное преимущество — строгий надзор за работой ПИФов, так как контроль осуществляется ЦБ, подчеркнул Шатов.

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«К недостаткам можно отнести то, что ПИФ более сложный инструмент, в нем заложены разные инвестиционные стратегии с разным уровнем риска. То есть ПИФ не может гарантировать получение конкретного уровня дохода. Бывает, что весь фондовый рынок проседает, акции и облигации даже самых успешных компаний теряют стоимость. Если средства ПИФа вложены в ценные бумаги, паи тоже дешевеют, а не растут. И тогда вместо прибыли вы получаете убытки», — отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что вложения в зарубежные бумаги иногда тесно связаны с политической ситуацией.

«После введения санкций в 2022 году многие иностранные акции и облигации оказались заблокированы, торговля ими на бирже остановилась. Купить, продать и погасить паи ПИФов, в которые входят эти бумаги, тоже стало невозможно», — сказал он.

Кроме того, депозиты застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей, в то время как ПИФы — нет.

«При принятии решений о покупке пая следует учитывать и тот факт, что в ПИФе есть комиссия за управление, а иногда и комиссии при покупке и продаже паев», — заключил Шатов.

Ранее, 24 апреля, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» о возможных вариантах для инвестиций. Он отметил, что по-прежнему актуальны вложения в коммерческую недвижимость через ПИФ. Ноу-хау прошлого года он назвал юаневые еврооблигации крупных отечественных эмитентов. При этом он подчеркнул, что инвестировать россиянину в активы, которые относятся к другим юрисдикциям, опаснее, чем собрать портфель из отечественных инструментов.

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