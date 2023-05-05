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Во Вьетнаме умерла последняя самка редчайшего вида священных черепах Свайно

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Фото: ТАСС/EPA/FEATURECHINA
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Последняя самка редчайших мягкотелых черепах Свайно (Rafetus swinhoei), которые считаются священными, умерла во Вьетнаме. Как сообщила 2 мая газета The New York Post, тело животного обнаружили в конце апреля в озере Донгмо в Ханое.

После смерти этой черепахи в мире осталось только два ее сородича. Один из них живет в озере Суанкхань во Вьетнаме, а второй в зоопарке Сучжоу в Китае. Оба они самцы.

Директор программы по защите азиатских черепах Тим Маккорм в интервью журналу Time назвал смерть последней представительницы вида «настоящим ударом», так как когда исследователи обнаружили ее в озере Донгмо в 2020 году, у них появилась надежда на возрождение черепах Свайно.

«Это была крупная самка, обладавшая, вероятно, отличными репродуктивными способностями. Теоретически она могла бы откладывать больше 100 яиц в год», — заявил он.

Теперь существование мягкотелых черепах находится под вопросом. По мнению экспертов, единственным способом их спасти от полного исчезновения может только технология клонирования.

Известно, что Свайно относятся к семейству трехкоготных черепах надсемейства мягкотелых черепах. Длина их панциря достигает до 109 см, а вес — 200 кг. Срок жизни представителей составляет от 80 до 100 лет.

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Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось, что в зоопарке чешского города Двур-Кралове-над-Лабем родился детеныш находящегося на грани вымирания черного носорога. Как отмечала глава пресс-службы зоопарка Зузана Боучкова, на свет появилась самочка, на момент рождения она весила 28 кг. Этот чешский зоопарк является мировым лидером по разведению черных носорогов. В данный момент в нем содержатся 14 таких животных.

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